МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запад продвигает установки по расколу единства в России по национальному признаку, так же как во времена СССР, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду в журнале "Родина" была опубликовал статья Медведева "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"В американских и британских "мозговых центрах", обсуживавших интересы правительственных и бизнес-элит, и в крупных университетах осознавали главную цель своих действий: раскол советского единства по национальному признаку", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ отметил, что фальсификация данных об экономическом развитии УССР велась только с целью доказать, что самостоятельно, отдельно от Москвы, Киев якобы сможет обеспечить более высокий экономический уровень. А внимание независимости украинского народа уделялось, когда велась подготовка к противостоянию с русскими, и навязывалось убеждение, что необходимо подорвать территориальную целостность и внутриполитическое единство СССР.
"Такие же установки отрабатываются западниками и в наши дни", - подчеркнул Медведев, приводя в пример заявления комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе от 2022 года о необходимости оказания "большей поддержки Вашингтоном сепаратистским движениям внутри России для организации распада страны".
