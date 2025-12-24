Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе - РИА Новости, 24.12.2025
10:29 24.12.2025
Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе
Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Страны Запада для долгосрочного мира должны полностью пересмотреть свою враждебную "восточную политику" с учётом фундаментальных интересов РФ, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье для журнала "Родина" под названием "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" он отметил, что коренная причина конфликта на Украине кроется в агрессивной "восточной политике" англосаксонских стран, блока НАТО и всего Евросоюза.
"Для достижения долгосрочного мира в Европе необходим полный пересмотр этой враждебной политики с учетом фундаментальных интересов Российской Федерации", - написал Медведев.
Медведев: война, о которой говорит Европа, противоречит интересам России
29 сентября, 11:44
 
