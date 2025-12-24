https://ria.ru/20251224/zapad-2064258187.html
Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе
Страны Запада для долгосрочного мира должны полностью пересмотреть свою враждебную "восточную политику" с учётом фундаментальных интересов РФ, убежден зампред... РИА Новости, 24.12.2025
Медведев призвал Запад пересмотреть враждебную политику в отношении России