Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР
Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР
После Второй мировой войны поддержка националистических и радикальных движений в союзных республиках была частью глобальной стратегии Запада против Советского...
2025-12-24T10:24:00+03:00
2025-12-24T10:24:00+03:00
2025-12-24T10:26:00+03:00
2025
Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР
Медведев: украинский национализм стал инструментом Запада в холодной войне
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. После Второй мировой войны поддержка националистических и радикальных движений в союзных республиках была частью глобальной стратегии Запада против Советского союза, а украинский национализм, особенно в лице ОУН* и ее вооруженного крыла УПА*, стал одним из инструментов в этой борьбе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В условиях уже холодной войны Запад активно использовал любые методы для ослабления нашей страны. Поддержка националистических и радикальных движений в союзных республиках, включая содействие ускоренной вегетации украинского национализма со стороны США
и Великобритании
, была частью глобальной стратегии против СССР
. Украинский национализм, особенно в лице ОУН* и ее вооруженного крыла УПА
*, стал одним из инструментов в этой борьбе", - написал зампред Совбеза РФ
в своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" в журнале "Родина
".
Медведев
также отметил, что после Второй мировой войны американцы под любыми предлогами отказывались выполнять обращения советской военной администрации в Германии
относительно ареста и передачи укрывавшегося в американском секторе Степана Бандеры
.
Кроме того, зампред Совбеза указал на то, что власти западных стран прилагали большие усилия, чтобы задержать репатриацию советских граждан. Это давало им возможность вербовать дешевую рабочую силу для промышленности и сельского хозяйства, а также использовать релокантов для идеологического противостояния, пояснил Медведев.
* Запрещенные в РФ экстремистские организации.