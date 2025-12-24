Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 24.12.2025 (обновлено: 10:26 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/zapad-2064257253.html
Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР
Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР
После Второй мировой войны поддержка националистических и радикальных движений в союзных республиках была частью глобальной стратегии Запада против Советского... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:24:00+03:00
2025-12-24T10:26:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
дмитрий медведев
степан бандера
украинская повстанческая армия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064251866.html
https://ria.ru/20251224/dmitriev-2064217313.html
россия
сша
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, великобритания, дмитрий медведев, степан бандера, украинская повстанческая армия, украина
В мире, Россия, США, Великобритания, Дмитрий Медведев, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия, Украина
Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР

Медведев: украинский национализм стал инструментом Запада в холодной войне

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. После Второй мировой войны поддержка националистических и радикальных движений в союзных республиках была частью глобальной стратегии Запада против Советского союза, а украинский национализм, особенно в лице ОУН* и ее вооруженного крыла УПА*, стал одним из инструментов в этой борьбе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В условиях уже холодной войны Запад активно использовал любые методы для ослабления нашей страны. Поддержка националистических и радикальных движений в союзных республиках, включая содействие ускоренной вегетации украинского национализма со стороны США и Великобритании, была частью глобальной стратегии против СССР. Украинский национализм, особенно в лице ОУН* и ее вооруженного крыла УПА*, стал одним из инструментов в этой борьбе", - написал зампред Совбеза РФ в своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" в журнале "Родина".
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Вчера, 10:04
Медведев также отметил, что после Второй мировой войны американцы под любыми предлогами отказывались выполнять обращения советской военной администрации в Германии относительно ареста и передачи укрывавшегося в американском секторе Степана Бандеры.
Кроме того, зампред Совбеза указал на то, что власти западных стран прилагали большие усилия, чтобы задержать репатриацию советских граждан. Это давало им возможность вербовать дешевую рабочую силу для промышленности и сельского хозяйства, а также использовать релокантов для идеологического противостояния, пояснил Медведев.
* Запрещенные в РФ экстремистские организации.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава РФПИ назвал главную причину конфликта на Украине
Вчера, 03:11
 
В миреРоссияСШАВеликобританияДмитрий МедведевСтепан БандераУкраинская повстанческая армияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала