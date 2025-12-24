Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. После Второй мировой войны поддержка националистических и радикальных движений в союзных республиках была частью глобальной стратегии Запада против Советского союза, а украинский национализм, особенно в лице ОУН* и ее вооруженного крыла УПА*, стал одним из инструментов в этой борьбе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.