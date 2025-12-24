В Приднестровье приняли закон о бюджете с дефицитом 50 процентов

"По итогам рассмотрения законопроекта "О республиканском бюджете на 2026 год" предлагается утвердить в следующих показателях: республиканский бюджет - плановые доходы в сумме 2 662 миллионов приднестровских рублей (166 миллионов долларов - ред.), плановые расходы в сумме 5 300 миллионов приднестровских рублей (331 миллион долларов - ред.), дефицит в сумме 2 638 миллионов приднестровских рублей или почти 50% к расходам бюджета (165 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.