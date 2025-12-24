Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье приняли закон о бюджете с дефицитом 50 процентов
13:35 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/zakon-2064330468.html
В Приднестровье приняли закон о бюджете с дефицитом 50 процентов
В Приднестровье приняли закон о бюджете с дефицитом 50 процентов - РИА Новости, 24.12.2025
В Приднестровье приняли закон о бюджете с дефицитом 50 процентов
Верховный Совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял в третьем, окончательном чтении закон о бюджете на 2026 год с дефицитом 50%,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:35:00+03:00
2025-12-24T13:35:00+03:00
В Приднестровье приняли закон о бюджете с дефицитом 50 процентов

Парламент ПМР принял закон о бюджете на 2026 год с дефицитом 50%

© AP Photo / Bela SzandelszkyВозле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье
Возле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Возле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял в третьем, окончательном чтении закон о бюджете на 2026 год с дефицитом 50%, сообщила пресс-служба приднестровского парламента.
"По итогам рассмотрения законопроекта "О республиканском бюджете на 2026 год" предлагается утвердить в следующих показателях: республиканский бюджет - плановые доходы в сумме 2 662 миллионов приднестровских рублей (166 миллионов долларов - ред.), плановые расходы в сумме 5 300 миллионов приднестровских рублей (331 миллион долларов - ред.), дефицит в сумме 2 638 миллионов приднестровских рублей или почти 50% к расходам бюджета (165 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья
20 декабря, 11:09
20 декабря, 11:09
Отмечается, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов, сохраняющегося бюджетного дефицита и отсутствия дополнительных источников его покрытия бюджет 2026 года сохраняет социальную направленность. Социальными приоритетами при этом остаются образование, здравоохранение, а также социальная защита и гарантии населения. К ним относятся своевременная и в полном объеме выплата заработных плат, стипендий, пенсий, пособий и иных выплат, добавили в пресс-службе.
После утверждения документ будет направлен на подпись президенту ПМР Вадиму Красносельскому и вступит в силу с 1 января 2026 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь
Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье
14 декабря, 22:08
14 декабря, 22:08
 
МолдавияРумынияВадим КрасносельскийПриднестровская Молдавская Республика
 
 
