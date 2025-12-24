Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощница Байдена поздравила Захарову с днем рождения, назвав блестящей - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/zakharova-2064433706.html
Экс-помощница Байдена поздравила Захарову с днем рождения, назвав блестящей
Экс-помощница Байдена поздравила Захарову с днем рождения, назвав блестящей - РИА Новости, 24.12.2025
Экс-помощница Байдена поздравила Захарову с днем рождения, назвав блестящей
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова - настоящая героиня, она "блестящая" и красноречиво представляет позицию МИД, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:06:00+03:00
2025-12-24T18:06:00+03:00
в мире
сша
россия
мария захарова
тара рид
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023818450_0:53:3204:1855_1920x0_80_0_0_7a625a4ae964b318191e007e568907d5.jpg
https://ria.ru/20251224/kirill-2064325404.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023818450_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_aacd42076462f9dffa010ec1fb0ccd46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, мария захарова, тара рид, владимир путин
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Тара Рид, Владимир Путин
Экс-помощница Байдена поздравила Захарову с днем рождения, назвав блестящей

РИА Новости: бывшая помощница Байдена Рид назвала Захарову настоящей героиней

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТара Рид
Тара Рид - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Тара Рид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова - настоящая героиня, она "блестящая" и красноречиво представляет позицию МИД, рассказала РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид.
"С Днем рождения Марию Захарову! Для меня она — героиня. Я от неё в таком восторге и от того, как красноречиво она представляет позицию министерства иностранных дел. Мне выпала честь находиться рядом с ней, когда я получала свой российский паспорт, а также она была со мной на одном круглом столе, и она - блестящая. Это тот человек, с которым мне бы хотелось поговорить еще раз и познакомиться поближе. Я надеюсь, ее год будет полон изобилия, радости и любви, и я поздравляю ее с Днем рождения", - сказала Рид в день рождения представителя российского МИД.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в среду 24 декабря отмечает юбилей - ей исполняется 50 лет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского
Вчера, 13:08
 
В миреСШАРоссияМария ЗахароваТара РидВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала