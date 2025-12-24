Экс-помощница Байдена поздравила Захарову с днем рождения, назвав блестящей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова - настоящая героиня, она "блестящая" и красноречиво представляет позицию МИД, рассказала РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид.
"С Днем рождения Марию Захарову! Для меня она — героиня. Я от неё в таком восторге и от того, как красноречиво она представляет позицию министерства иностранных дел. Мне выпала честь находиться рядом с ней, когда я получала свой российский паспорт, а также она была со мной на одном круглом столе, и она - блестящая. Это тот человек, с которым мне бы хотелось поговорить еще раз и познакомиться поближе. Я надеюсь, ее год будет полон изобилия, радости и любви, и я поздравляю ее с Днем рождения", - сказала Рид в день рождения представителя российского МИД.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в среду 24 декабря отмечает юбилей - ей исполняется 50 лет.