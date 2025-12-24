Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, что узнала из новостей о телеграмме от Путина - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 24.12.2025 (обновлено: 16:55 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/zakharova-2064412274.html
Захарова рассказала, что узнала из новостей о телеграмме от Путина
Захарова рассказала, что узнала из новостей о телеграмме от Путина - РИА Новости, 24.12.2025
Захарова рассказала, что узнала из новостей о телеграмме от Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечающая 50-летие, рассказала, что из новостей узнала о том, что президент РФ Владимир Путин направил ей... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:52:00+03:00
2025-12-24T16:55:00+03:00
россия
москва
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_0:97:3121:1853_1920x0_80_0_0_88214295d1b12b2b0bcafef322574452.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064410636.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d30bd8cc72631f76677738f32d0696f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, мария захарова, владимир путин
Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова рассказала, что узнала из новостей о телеграмме от Путина

Захарова узнала о награждении в Кремле из новостей в юбилей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечающая 50-летие, рассказала, что из новостей узнала о том, что президент РФ Владимир Путин направил ей телеграмму с поздравлениями.
"Все удивительно. Такое совпадение, что пригласили в Кремль на награждение, и день рождения, юбилей. Из новостей узнала, что и телеграмму мне президент направил", - сказала Захарова.
Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин вручил государственные награды в Кремле
Вчера, 16:48
 
РоссияМоскваМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала