https://ria.ru/20251224/zakharova-2064412274.html
Захарова рассказала, что узнала из новостей о телеграмме от Путина
Захарова рассказала, что узнала из новостей о телеграмме от Путина - РИА Новости, 24.12.2025
Захарова рассказала, что узнала из новостей о телеграмме от Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечающая 50-летие, рассказала, что из новостей узнала о том, что президент РФ Владимир Путин направил ей... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:52:00+03:00
2025-12-24T16:52:00+03:00
2025-12-24T16:55:00+03:00
россия
москва
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_0:97:3121:1853_1920x0_80_0_0_88214295d1b12b2b0bcafef322574452.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064410636.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d30bd8cc72631f76677738f32d0696f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мария захарова, владимир путин
Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова рассказала, что узнала из новостей о телеграмме от Путина
Захарова узнала о награждении в Кремле из новостей в юбилей