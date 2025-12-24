Рейтинг@Mail.ru
Захарова пришла в Кремль на церемонию награждения
15:28 24.12.2025 (обновлено: 15:38 24.12.2025)
Захарова пришла в Кремль на церемонию награждения
Захарова пришла в Кремль на церемонию награждения
Кинорежиссер Никита Михалков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущая Тина Канделаки, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава...
2025-12-24T15:28:00+03:00
2025-12-24T15:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Захарова пришла в Кремль на церемонию награждения

Михалков, Захарова и Канделаки пришли в Кремль на церемонию награждения

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущая Тина Канделаки, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Роспотребнадзора Анна Попова пришли в Кремль на церемонию вручения госнаград, передает корреспондент РИА Новости.
В Екатерининском зале Кремля ожидают прибытия президента РФ Владимира Путина для участия в церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации.
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского
Общество Россия Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
