В Ростове-на-Дону задержали начальника управления производства "Алмаза"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники задержали начальника управления производства оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемого по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Задержан еще один фигурант дела о хищениях на Ростовском предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Алмаз". Начальник управления производства медицинской техники свою вину полностью признал и раскаивается в содеянном", - сказал собеседник агентства.

Ранее РИА Новости в правоохранительных органах сообщили о задержании главного бухгалтера и директора по коммерческой деятельности АО "Алмаз". Он отметил, что в 2021 году фигуранты организовали фиктивное исполнение плановых показателей ради получения премии. Для этого они привлекли подконтрольного контрагента, с которым заключили договор на оказание дилерских услуг.

В рамках договора акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы, в связи с чем со счетов предприятия было списано свыше 14 миллионов рублей за фактически невыполненные работы, считает следствие. Впоследствии фигуранты инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением.

Подозреваемых задержали. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По месту работы и жительства фигурантов прошли обыски.