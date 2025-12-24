Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону задержали начальника управления производства "Алмаза"
24.12.2025
В Ростове-на-Дону задержали начальника управления производства "Алмаза"
В Ростове-на-Дону задержали начальника управления производства "Алмаза" - РИА Новости, 24.12.2025
В Ростове-на-Дону задержали начальника управления производства "Алмаза"
"Задержан еще один фигурант дела о хищениях на Ростовском предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Алмаз". Начальник управления производства медицинской РИА Новости, 24.12.2025
ростовская область
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Ростове-на-Дону задержали начальника управления производства "Алмаза"

РИА Новости: начальника управления производства "Алмаза" задержали

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
  1. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники задержали начальника управления производства оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемого по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Задержан еще один фигурант дела о хищениях на Ростовском предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Алмаз". Начальник управления производства медицинской техники свою вину полностью признал и раскаивается в содеянном", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СК возбудил дело о взятке при строительных работах в Новороссийске
Вчера, 11:46
Ранее РИА Новости в правоохранительных органах сообщили о задержании главного бухгалтера и директора по коммерческой деятельности АО "Алмаз". Он отметил, что в 2021 году фигуранты организовали фиктивное исполнение плановых показателей ради получения премии. Для этого они привлекли подконтрольного контрагента, с которым заключили договор на оказание дилерских услуг.
В рамках договора акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы, в связи с чем со счетов предприятия было списано свыше 14 миллионов рублей за фактически невыполненные работы, считает следствие. Впоследствии фигуранты инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением.
Подозреваемых задержали. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По месту работы и жительства фигурантов прошли обыски.
Согласно информации на сайте АО " Алмаз ", компания производит комплексные системы связи различного назначения, а также медтехнику. Среди заказчиков компании оборонные и промышленные предприятия.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве
7 ноября, 22:50
 
