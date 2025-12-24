Рейтинг@Mail.ru
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:51 24.12.2025 (обновлено: 09:49 24.12.2025)
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
В нескольких украинских городах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.12.2025
В нескольких городах Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Сумской области ликвидировали боевика, вторгшегося в Курскую область
20 декабря, 21:02
Как пишут СМИ, они также прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье и Харькове.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в некоторых частях Харьковской, Одесской и Полтавской областей, а также в Черниговской и Сумской объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
