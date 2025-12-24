https://ria.ru/20251224/vzryvy-2064224696.html
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
В нескольких украинских городах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.12.2025
В мире, Украина, Запорожье, Чернигов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине