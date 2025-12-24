В Тюменской области предотвратили теракт на нефтепроводе "Транснефти"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сотрудники органов госбезопасности предотвратили диверсию на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти" в Тюменской области, сообщили в ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина России, уроженца Винницкой области Украины , который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт, — рассказали там.

Установлено, что злоумышленник контактировал с куратором из украинской террористической организации в мессенджере WhatsApp. По его заданию он собирал информацию о нефтегазовых объектах в регионах. Получив указания по изготовлению взрывного устройства, подозреваемый приобрел все необходимое и скрыл в подготовленном тайнике у деревни Янтык.

© RT/ФСБ России ФСБ пресекла диверсию на диспетчерской станции нефтепровода "Транснефти" в Тюменской области. © RT/ФСБ России ФСБ пресекла диверсию на диспетчерской станции нефтепровода "Транснефти" в Тюменской области.

В ночь на 24 декабря он попытался достать из тайника компоненты для сборки СВУ, после чего силовики начали проводить задержание с поличным. Преступник оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали ответным огнем. Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По месту жительства фигуранта идут обыски, изъяты огнестрельное оружие, СВУ и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетическая и судебно-медицинская.