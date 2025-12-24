https://ria.ru/20251224/vzryv-2064402531.html
В Тюменской области предотвратили теракт на нефтепроводе "Транснефти"
В Тюменской области предотвратили теракт на нефтепроводе "Транснефти" - РИА Новости, 24.12.2025
В Тюменской области предотвратили теракт на нефтепроводе "Транснефти"
Сотрудники органов госбезопасности предотвратили диверсию на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти" в Тюменской области, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сотрудники органов госбезопасности предотвратили диверсию на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти" в Тюменской области, сообщили в ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность участника одной из запрещенных в России
украинских террористических организаций, гражданина России, уроженца Винницкой области Украины
, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт, — рассказали там.
Установлено, что злоумышленник контактировал с куратором из украинской террористической организации в мессенджере WhatsApp. По его заданию он собирал информацию о нефтегазовых объектах в регионах. Получив указания по изготовлению взрывного устройства, подозреваемый приобрел все необходимое и скрыл в подготовленном тайнике у деревни Янтык.
В ночь на 24 декабря он попытался достать из тайника компоненты для сборки СВУ, после чего силовики начали проводить задержание с поличным. Преступник оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали ответным огнем. Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
По месту жительства фигуранта идут обыски, изъяты огнестрельное оружие, СВУ и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетическая и судебно-медицинская.
Как напомнили в российском ведомстве, спецслужбы Украины активно вербуют россиян в интернете для совершения терактов, в том числе выходя на связь в социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp.