При взрыве на юге Москвы погибли три человека
09:06 24.12.2025 (обновлено: 09:40 24.12.2025)
При взрыве на юге Москвы погибли три человека
Три человека, включая двоих сотрудников дорожно-патрульной службы, погибли при взрыве на юге Москвы, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
россия
Место ЧП на юге Москвы, где погибли два сотрудника ДПС
Двое сотрудников ДПС и еще один человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. По информации СК, взрыв рядом со служебным автомобилем произошел при попытке задержания.
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Три человека, включая двоих сотрудников дорожно-патрульной службы, погибли при взрыве на юге Москвы, сообщили РИА Новости в СК России.
"Двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство", — говорится в заявлении.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы.
Сотрудник полиции у места взрыва на улице Елецкой на юге Москвы
Сотрудник полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы.
По данным столичной ГАИ, среди погибших — лейтенанты полиции 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов, поступившие на службу в октябре 2023-го и феврале 2022-го соответственно. У последнего остались жена и девятимесячная дочь. Их семьям окажут всю необходимую помощь.
Инцидент произошел в ночь на среду на улице Елецкой. Следователи выясняют, каким образом взрывное устройство привели в действие, а также допрашивают свидетелей и проверяют камеры видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.
