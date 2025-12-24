Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

При взрыве на юге Москвы погибли три человека

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Три человека, включая двоих сотрудников дорожно-патрульной службы, погибли при взрыве на юге Москвы, сообщили РИА Новости в СК России.

"Двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство", — говорится в заявлении.

По данным столичной ГАИ , среди погибших — лейтенанты полиции 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов, поступившие на службу в октябре 2023-го и феврале 2022-го соответственно. У последнего остались жена и девятимесячная дочь. Их семьям окажут всю необходимую помощь.

Инцидент произошел в ночь на среду на улице Елецкой. Следователи выясняют, каким образом взрывное устройство привели в действие, а также допрашивают свидетелей и проверяют камеры видеонаблюдения.