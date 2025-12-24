При взрыве на юге Москвы погибли три человека

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Три человека, включая двоих сотрудников дорожно-патрульной службы, погибли при взрыве на юге Москвы, сообщили РИА Новости в СК России.
"Двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство", — говорится в заявлении.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы.
Сотрудник полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы.
По данным столичной ГАИ, среди погибших — лейтенанты полиции 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов, поступившие на службу в октябре 2023-го и феврале 2022-го соответственно. У последнего остались жена и девятимесячная дочь. Их семьям окажут всю необходимую помощь.
Инцидент произошел в ночь на среду на улице Елецкой. Следователи выясняют, каким образом взрывное устройство привели в действие, а также допрашивают свидетелей и проверяют камеры видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.