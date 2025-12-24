Выставка брендов с участием 22 компаний прошла в Подмосковье

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В подмосковных Химках прошла новогодняя ярмарка, на которой представили свою продукцию 22 региональные компании, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие, которое организовал региональный центр "Мой бизнес", собрал 14,7 тысячи посетителей.

По словам заместителя председателя регионального правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, программа "100% Подмосковье", которая поддерживает региональные бренды, успешно работает в регионе уже несколько лет.

"В этот раз выставка подмосковных брендов прошла в Химках. Ее участниками стали 22 областных компании. За два дня с товарами наших предпринимателей познакомились более 14,7 тысячи человек", — приводит пресс-служба слова главы ведомства.

В рамках ярмарки организаторы провели девять творческих мастер-классов для детей и взрослых. Подмосковные предприниматели представили новогодние подарки ручной работы, авторский декор и гастрономическую продукцию.