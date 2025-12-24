Рейтинг@Mail.ru
Проект предложенного Киевом плана не уточняет сроки выборов, пишут СМИ
11:39 24.12.2025 (обновлено: 12:00 24.12.2025)
Проект предложенного Киевом плана не уточняет сроки выборов, пишут СМИ
Проект предложенного Киевом плана не уточняет сроки выборов, пишут СМИ
Проект плана по Украине, предложенный Киевом, предполагает, что она проведет выборы, но точное время не называется, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 24.12.2025
украина, киев, в мире
Украина, Киев, В мире
Проект предложенного Киевом плана не уточняет сроки выборов, пишут СМИ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проект плана по Украине, предложенный Киевом, предполагает, что она проведет выборы, но точное время не называется, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Украина должна как можно скорее после подписания соглашения провести выборы", - говорится в сообщении телеканала, который, как утверждается, ссылается на проект плана.
Отмечается, что сначала предполагается провести президентские выборы, затем - парламентские и местные.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
СМИ: в предложенном Киевом плане нет обязательства не вступать в НАТО
Вчера, 11:37
 
