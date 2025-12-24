https://ria.ru/20251224/vybory-2064293015.html
Проект предложенного Киевом плана не уточняет сроки выборов, пишут СМИ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проект плана по Украине, предложенный Киевом, предполагает, что она проведет выборы, но точное время не называется, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Украина должна как можно скорее после подписания соглашения провести выборы", - говорится в сообщении телеканала, который, как утверждается, ссылается на проект плана.
Отмечается, что сначала предполагается провести президентские выборы, затем - парламентские и местные.