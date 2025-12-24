Рейтинг@Mail.ru
Пленный боевик ВСУ призвал сослуживцев сдаться в плен - РИА Новости, 24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 24.12.2025
Пленный боевик ВСУ призвал сослуживцев сдаться в плен
Пленный боевик ВСУ призвал сослуживцев сдаться в плен
Пленный мобилизованный боевик 25-й бригады ВСУ Хорват Эмиль в разговоре с РИА Новости призвал своих сослуживцев добровольно сдаться в плен бойцам ВС РФ. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный боевик ВСУ призвал сослуживцев сдаться в плен

РИА Новости: пленный боевик ВСУ призвал сослуживцев добровольно сдаться в плен

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины
Военнослужащие вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащие вооруженных сил Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Пленный мобилизованный боевик 25-й бригады ВСУ Хорват Эмиль в разговоре с РИА Новости призвал своих сослуживцев добровольно сдаться в плен бойцам ВС РФ.
"Сдавайтесь, пацаны, в плен - здесь хорошо будет. Не обижают, кормят, все нормально. Другого варианта вам не будет. Если не будете сдаваться - живыми не останетесь", - сказал пленный.
Ранее пленный боевик 25-й бригады ВСУ Хорват Эмиль рассказал РИА Новости, что был избит и насильно мобилизован шестью сотрудниками ТЦК по дороге домой из больницы, где находилась его мать и четырехлетняя дочь. Утром следующего дня уже в военкомате сотрудники ТЦК ему сказали, что он пойдет "на мясо". Позже он добровольно сдался в плен бойцам ВС РФ в Мирнограде в ДНР.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
