ВСУ гнало солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона, сообщил пленный
ВСУ гнало солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона, сообщил пленный - РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ гнало солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона, сообщил пленный
Командование ВСУ насильно гнало своих солдат на штурм, угрожая сбросами с FPV-дронов, рассказал РИА Новости пленный боевик 25-й бригады ВСУ Эмиль Хорват. РИА Новости, 24.12.2025
