ВСУ гнало солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона, сообщил пленный - РИА Новости, 24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 24.12.2025
ВСУ гнало солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона, сообщил пленный
Командование ВСУ насильно гнало своих солдат на штурм, угрожая сбросами с FPV-дронов, рассказал РИА Новости пленный боевик 25-й бригады ВСУ Эмиль Хорват. РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ гнало солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона, сообщил пленный

Пленный боевик ВСУ сообщил, что командование гнало их на штурм, угрожая дроном

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Командование ВСУ насильно гнало своих солдат на штурм, угрожая сбросами с FPV-дронов, рассказал РИА Новости пленный боевик 25-й бригады ВСУ Эмиль Хорват.
"Две бутылки воды они (командование ВСУ - ред.) дали, банку тушенки и хлеб. Они, наоборот, нас с "фипиками" (FPV-дронами - ред.) гнали дальше, мы бежали дальше", - сказал пленный.
Ранее он рассказал агентству, что был избит и насильно мобилизован шестью сотрудниками ТЦК по дороге домой из больницы, где находилась его мать и четырехлетняя дочь. Утром следующего дня уже в военкомате сотрудники ТЦК ему сказали, что он пойдет "на мясо". Позже он добровольно сдался в плен бойцам ВС РФ в ДНР.
Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
