Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 24.12.2025
Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики
Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
в мире, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Боевики ВСУ из 13-й бригады "Хартия" в районе Нечволодовки (населенный пункт к западу от Купянска) жалуются на нехватку еды и уже три дня сидят на позициях без воды, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На купянском направлении в районе Нечволодовки боевики 13-й бригады нацгврадии "Хартия" пытаются выжить на позиции. В радиоэфире они жалуются на острую нехватку воды и провизии. Боевики находятся три дня без воды", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала