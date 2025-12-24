Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики

«

"На купянском направлении в районе Нечволодовки боевики 13-й бригады нацгврадии "Хартия" пытаются выжить на позиции. В радиоэфире они жалуются на острую нехватку воды и провизии. Боевики находятся три дня без воды", - сказал собеседник агентства.