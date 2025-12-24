https://ria.ru/20251224/vsu-2064450605.html
Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики
Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики - РИА Новости, 24.12.2025
Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики
Боевики ВСУ из 13-й бригады "Хартия" в районе Нечволодовки (населенный пункт к западу от Купянска) жалуются на нехватку еды и уже три дня сидят на позициях без... РИА Новости, 24.12.2025
