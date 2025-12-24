https://ria.ru/20251224/vsu-2064440554.html
В Курской области при атаке дронов были повреждены четыре частных дома
В Курской области при атаке дронов были повреждены четыре частных дома - РИА Новости, 24.12.2025
В Курской области при атаке дронов были повреждены четыре частных дома
Остекление и фасады четырех частных домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ на Беловский район Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.12.2025
В Курской области при атаке дронов были повреждены четыре частных дома
В Беловском районе Курской области при атаке ВСУ были повреждены 4 частных дома