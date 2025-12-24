Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дронов были повреждены четыре частных дома
18:29 24.12.2025
В Курской области при атаке дронов были повреждены четыре частных дома
В Курской области при атаке дронов были повреждены четыре частных дома - РИА Новости, 24.12.2025
В Курской области при атаке дронов были повреждены четыре частных дома
Остекление и фасады четырех частных домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ на Беловский район Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
беловский район
курская область
рыльский район
александр хинштейн
андрей белоусов
вооруженные силы украины
беловский район
курская область
рыльский район
происшествия, беловский район, курская область, рыльский район, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Происшествия, Беловский район, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дронов были повреждены четыре частных дома

В Беловском районе Курской области при атаке ВСУ были повреждены 4 частных дома

КУРСК, 24 дек - РИА Новости. Остекление и фасады четырех частных домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ на Беловский район Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Дроны ВСУ атаковали Беловский район. В селе Щеголёк в результате подлой атаки повреждены четыре частных дома, остекление и фасады. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал глава региона в Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что глава Рыльского района Андрей Белоусов держит ситуацию на личном контроле.
"Повреждения зафиксирует комиссия, окажем всю необходимую помощь", - заключил глава области.
Противопехотная мина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
ВСУ минируют прибрежные зоны Херсона, заявил Сальдо
Вчера, 17:53
 
ПроисшествияБеловский районКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
