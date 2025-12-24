МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полки под непосредственным командованием главкома ВСУ Александра Сырского в результате нападения на Курскую область понесли потери настолько тяжелые, что резервов у войск хватает только на поддержание фронта, пишет Guardian.
"Так называемые полки Сырского... понесли настолько тяжелые потери, что у Украины остались незначительные резервы, которых достаточно лишь для того, чтобы справляться с кризисами на линии фронта", - говорится в публикации, в которой описывается атака украинских войск на Курскую область.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
В декабре 2025 года начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что потери киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч наиболее подготовленных военнослужащих.