В Курской области заочно осудили военного коменданта ВСУ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Военный комендант" ВСУ в Курской области Эдуард Москалев во время вторжения Киева и официальный представитель этой структуры Алексей Дмитрашковский заочно получили до 28 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командиру 9 управления армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майору Эдуарду Москалеву и руководителю объединенного пресс-центра ВСУ полковнику Алексею Дмитрашковскому... Приговором суда Москалеву назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет, Дмитрашковскому – 26 лет. Оба осужденных первые пять лет будут отбывать наказание в тюрьме, остальную часть – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными по статьям о теракте, жестоком обращении с гражданским населением и депортации гражданского населения.

Установлено, что с 15 августа 2024 по 1 февраля 2025 года, незаконно находясь в Судже Курской области, Москалев, Дмитрашковский, а также иные военнослужащие с применением оружия ограничивали выезд суджан и жителей иных населенных пунктов региона в безопасное место. Также они вывозили людей в Суджанскую школу-интернат, где насильно их удерживали.

Харьков. Кроме того, не позднее 2 февраля 2025 года Москалев, Дмитрашковский и подчиненные им военнослужащие принудительно вывезли некоторых мирных граждан, удерживаемых на территории Суджи, в города Сумы

Подчеркивается, что в результате дипломатических международных переговоров с представителями Украины депортированные граждане РФ возвращены на территорию России.