В Курской области заочно осудили военного коменданта ВСУ
2025-12-24T14:56:00+03:00
2025-12-24T14:56:00+03:00
2025-12-24T15:04:00+03:00
Суд заочно приговорил военного коменданта ВСУ Москалева к 28 годам
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Военный комендант" ВСУ в Курской области Эдуард Москалев во время вторжения Киева и официальный представитель этой структуры Алексей Дмитрашковский заочно получили до 28 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее Главная военная прокуратура
сообщала, что военного коменданта ВСУ
в Курской области
Эдуарда Москалева и официального представителя этой структуры Алексея Дмитрашковского будут заочно судить за террористическую деятельность и пленение 68 мирных жителей Курской области.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командиру 9 управления армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майору Эдуарду Москалеву и руководителю объединенного пресс-центра ВСУ полковнику Алексею Дмитрашковскому... Приговором суда Москалеву назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет, Дмитрашковскому – 26 лет. Оба осужденных первые пять лет будут отбывать наказание в тюрьме, остальную часть – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Они признаны виновными по статьям о теракте, жестоком обращении с гражданским населением и депортации гражданского населения.
Установлено, что с 15 августа 2024 по 1 февраля 2025 года, незаконно находясь в Судже
Курской области, Москалев, Дмитрашковский, а также иные военнослужащие с применением оружия ограничивали выезд суджан и жителей иных населенных пунктов региона в безопасное место. Также они вывозили людей в Суджанскую школу-интернат, где насильно их удерживали.
Кроме того, не позднее 2 февраля 2025 года Москалев, Дмитрашковский и подчиненные им военнослужащие принудительно вывезли некоторых мирных граждан, удерживаемых на территории Суджи, в города Сумы
и Харьков
.
Подчеркивается, что в результате дипломатических международных переговоров с представителями Украины
депортированные граждане РФ
возвращены на территорию России.
"По ходатайству военного следователя Москалеву и Дмитрашковскому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в международный розыск", - добавляется в сообщении.