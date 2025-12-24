Рейтинг@Mail.ru
В Курской области заочно осудили военного коменданта ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 24.12.2025 (обновлено: 15:04 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/vsu-2064360310.html
В Курской области заочно осудили военного коменданта ВСУ
В Курской области заочно осудили военного коменданта ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
В Курской области заочно осудили военного коменданта ВСУ
"Военный комендант" ВСУ в Курской области Эдуард Москалев во время вторжения Киева и официальный представитель этой структуры Алексей Дмитрашковский заочно... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:56:00+03:00
2025-12-24T15:04:00+03:00
курская область
киев
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
главная военная прокуратура
происшествия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025103828_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4622d5221177585f2376cd3afc16024d.jpg
https://ria.ru/20251218/sud-2062866420.html
https://ria.ru/20250506/sud-2015304164.html
курская область
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025103828_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_deb95e6b515b217f1fca63dc1016e69f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, киев, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура, происшествия, украина
Курская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Главная военная прокуратура, Происшествия, Украина
В Курской области заочно осудили военного коменданта ВСУ

Суд заочно приговорил военного коменданта ВСУ Москалева к 28 годам

© Фото : СК РоссииЭдуард Москалев и Алексей Дмитрашковский
Эдуард Москалев и Алексей Дмитрашковский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : СК России
Эдуард Москалев и Алексей Дмитрашковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Военный комендант" ВСУ в Курской области Эдуард Москалев во время вторжения Киева и официальный представитель этой структуры Алексей Дмитрашковский заочно получили до 28 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее Главная военная прокуратура сообщала, что военного коменданта ВСУ в Курской области Эдуарда Москалева и официального представителя этой структуры Алексея Дмитрашковского будут заочно судить за террористическую деятельность и пленение 68 мирных жителей Курской области.
Британский наемник, приговоренный к 13 годам колонии строгого режима в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В ДНР вынесли приговор британскому наемнику, воевавшему за ВСУ
18 декабря, 11:40
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командиру 9 управления армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майору Эдуарду Москалеву и руководителю объединенного пресс-центра ВСУ полковнику Алексею Дмитрашковскому... Приговором суда Москалеву назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет, Дмитрашковскому – 26 лет. Оба осужденных первые пять лет будут отбывать наказание в тюрьме, остальную часть – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Они признаны виновными по статьям о теракте, жестоком обращении с гражданским населением и депортации гражданского населения.
Установлено, что с 15 августа 2024 по 1 февраля 2025 года, незаконно находясь в Судже Курской области, Москалев, Дмитрашковский, а также иные военнослужащие с применением оружия ограничивали выезд суджан и жителей иных населенных пунктов региона в безопасное место. Также они вывозили людей в Суджанскую школу-интернат, где насильно их удерживали.
Кроме того, не позднее 2 февраля 2025 года Москалев, Дмитрашковский и подчиненные им военнослужащие принудительно вывезли некоторых мирных граждан, удерживаемых на территории Суджи, в города Сумы и Харьков.
Подчеркивается, что в результате дипломатических международных переговоров с представителями Украины депортированные граждане РФ возвращены на территорию России.
"По ходатайству военного следователя Москалеву и Дмитрашковскому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в международный розыск", - добавляется в сообщении.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Суд приговорил трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, к 17 годам
6 мая, 15:55
 
Курская областьКиевРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Главная военная прокуратураПроисшествияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала