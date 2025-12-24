https://ria.ru/20251224/vsu-2064343024.html
БПЛА ВСУ повредили школу и магазин под Белгородом
БПЛА ВСУ повредили школу и магазин под Белгородом - РИА Новости, 24.12.2025
БПЛА ВСУ повредили школу и магазин под Белгородом
Здания средней образовательной школы и магазина пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
БПЛА ВСУ повредили школу и магазин под Белгородом
