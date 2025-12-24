Рейтинг@Mail.ru
БПЛА ВСУ повредили школу и магазин под Белгородом - РИА Новости, 24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 24.12.2025
БПЛА ВСУ повредили школу и магазин под Белгородом
БПЛА ВСУ повредили школу и магазин под Белгородом
Здания средней образовательной школы и магазина пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
БПЛА ВСУ повредили школу и магазин под Белгородом

РИА Новости: ВСУ атаковали школу и магазин в Белгородской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Здания средней образовательной школы и магазина пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Минобороны РФ сообщило ранее об уничтожении минувшей ночью дежурными средствами ПВО 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.
"На утро среды зарегистрировано два инцидента с повреждением беспилотниками ВСУ магазина и здания СОШ в Белгородской области", - сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Группировка "Центр" уничтожила более 500 боевиков ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
