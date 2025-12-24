Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сомневаются в прочности своей обороны в районе Славянска, пишет Monde - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/vsu-2064261790.html
ВСУ сомневаются в прочности своей обороны в районе Славянска, пишет Monde
ВСУ сомневаются в прочности своей обороны в районе Славянска, пишет Monde - РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ сомневаются в прочности своей обороны в районе Славянска, пишет Monde
Украинские военные сомневаются в прочности своих линий обороны к востоку от города Славянска в Донбассе на фоне освобождения российскими силами Северска, пишет... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:37:00+03:00
2025-12-24T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
славянск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20251224/vsu-2064243999.html
северск
славянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, славянск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Северск, Славянск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
ВСУ сомневаются в прочности своей обороны в районе Славянска, пишет Monde

Monde: ВСУ сомневаются в прочности линий обороны к востоку от Славянска

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские военные сомневаются в прочности своих линий обороны к востоку от города Славянска в Донбассе на фоне освобождения российскими силами Северска, пишет газета Monde.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что город Северск освобожден. Путин 19 декабря заявил, что со взятием Северска для Вооруженных сил РФ открываются возможности движения к Славянску.
Как отмечает издание, ВС РФ освободили Северск быстрее, чем ожидали в ВСУ.
"Она (Украина - ред.) теперь ставит под сомнение прочность своих линий обороны на востоке Славянска", - говорится в сообщении.
Источник, близкий к украинской военной разведке, также пожаловался Monde на то, что ВСУ не смогли удержать позиции вдоль реки Бахмутка.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем
Вчера, 09:23
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскСлавянскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала