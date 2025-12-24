Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 24.12.2025
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем - РИА Новости, 24.12.2025
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем
Военные ВСУ в районе города Гуляйполе в Запорожской области предпринимают попытки ротации, которые регулярно срывает слаженная работа войск беспилотных систем,... РИА Новости, 24.12.2025
2025
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем

Беспилотники "Востока" срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем

Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Военные ВСУ в районе города Гуляйполе в Запорожской области предпринимают попытки ротации, которые регулярно срывает слаженная работа войск беспилотных систем, рассказал РИА Новости старший оператор беспилотных систем группировки войск "Восток" с позывным "Мэни".
"Боевики пытаются проводить ротацию (в районе Гуляйполя - ред.), но безуспешно — авиация работает четко и срывает все их попытки. В таких условиях противник несёт потери и теряет возможность маневрировать", - сказал оператор.
По словам "Мэни", все попытки противника перемещать тяжелую технику и артиллерию пересекаются бойцами группировки "Восток".
