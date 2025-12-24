https://ria.ru/20251224/vsu-2064243999.html
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем - РИА Новости, 24.12.2025
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем
Военные ВСУ в районе города Гуляйполе в Запорожской области предпринимают попытки ротации, которые регулярно срывает слаженная работа войск беспилотных систем,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T09:23:00+03:00
2025-12-24T09:23:00+03:00
2025-12-24T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054372538.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем
Беспилотники "Востока" срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем
ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Военные ВСУ в районе города Гуляйполе в Запорожской области предпринимают попытки ротации, которые регулярно срывает слаженная работа войск беспилотных систем, рассказал РИА Новости старший оператор беспилотных систем группировки войск "Восток" с позывным "Мэни".
"Боевики пытаются проводить ротацию (в районе Гуляйполя - ред.), но безуспешно — авиация работает четко и срывает все их попытки. В таких условиях противник несёт потери и теряет возможность маневрировать", - сказал оператор.
По словам "Мэни", все попытки противника перемещать тяжелую технику и артиллерию пересекаются бойцами группировки "Восток".