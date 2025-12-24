Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Военные ВСУ в районе города Гуляйполе в Запорожской области предпринимают попытки ротации, которые регулярно срывает слаженная работа войск беспилотных систем, рассказал РИА Новости старший оператор беспилотных систем группировки войск "Восток" с позывным "Мэни".

"Боевики пытаются проводить ротацию (в районе Гуляйполя - ред.), но безуспешно — авиация работает четко и срывает все их попытки. В таких условиях противник несёт потери и теряет возможность маневрировать", - сказал оператор.