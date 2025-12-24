https://ria.ru/20251224/vsu-2064225253.html
Украинский пленный рассказал, как ВСУ охраняют дезертиров
Украинский пленный рассказал, как ВСУ охраняют дезертиров - РИА Новости, 24.12.2025
Украинский пленный рассказал, как ВСУ охраняют дезертиров
Боевики ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T05:23:00+03:00
2025-12-24T05:23:00+03:00
2025-12-24T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg
https://ria.ru/20251223/plennyj-2064004531.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b674d2abf86b42a824d8b70873be6e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинский пленный рассказал, как ВСУ охраняют дезертиров
РИА Новости: дезертиров ВСУ охраняют строже, чем в тюрьме
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме, сообщил РИА Новости пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ Александр Саенко.
"Пожестче (условия – ред.), чем в тюрьмах. Все в колючке (колючая проволока - ред.), никуда ты не выйдешь, можно только в туалет. Утром на зарядку и пробежку со своим командиром, больше никуда. В другой корпус не попадешь, потому что там КПП и колючая проволока", — рассказал военнопленный.
Он добавил, что подписавших контракт лишают документов и мобильных телефонов, которыми дают пользоваться только по воскресеньям в присутствии наблюдающего украинского военного, тот будет слушать, с кем и о чем говорит заключенный контрактник.
Владимир Зеленский
17 мая 2024 года подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады Украины
.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец
сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями.