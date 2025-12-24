Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что в России не планируют ограничивать использование VPN - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 24.12.2025 (обновлено: 20:34 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/vpn-2064461878.html
В Госдуме заявили, что в России не планируют ограничивать использование VPN
В Госдуме заявили, что в России не планируют ограничивать использование VPN - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме заявили, что в России не планируют ограничивать использование VPN
Планов на ограничение использования VPN в России в 2026 году нет, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T20:32:00+03:00
2025-12-24T20:34:00+03:00
госдума рф
россия
vpn
сергей боярский
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251128/moskvichi-2058257293.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, vpn, сергей боярский, экономика
Госдума РФ, Россия, VPN, Сергей Боярский, Экономика
В Госдуме заявили, что в России не планируют ограничивать использование VPN

Боярский: планов на ограничение использования VPN в России в 2026 году нет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Планов на ограничение использования VPN в России в 2026 году нет, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«
"Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет", - сказал он.
Депутат отметил, что VPN — это инструмент обхода блокировок, которые, в свою очередь, бывают правильными и реализуются государством в соответствии с законом. Но, как отметил Боярский, есть и блокировки "недружественные", связанные с беспрецедентной санкционной политикой в отношении России за рубежом, которые тоже нужно как-то обходить.
Депутат считает, что нужно депопуляризовывать постоянное использование VPN и объяснять, какие угрозы ждут пользователя при его функционировании без перерыва, включая вероятность попасться на вредоносные ссылки.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Москве пожаловались на работу WhatsApp
28 ноября, 09:30
 
Госдума РФРоссияVPNСергей БоярскийЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала