Все законы анализируются с точки зрения поддержки семьи, заявил Володин

11:18 24.12.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Все принимаемые Госдумой законы анализируются на предмет вопросов поддержки семьи и учета политики в сфере материнства и детства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы также решение это приняли с учётом того, что теперь все принимаемые законы анализируется на предмет вопросов поддержки семьи и учёта именно политики в сфере материнства и детства", - сказал Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Депутаты изменяют законы, если этого требует время, заявил Володин
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
