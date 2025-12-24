Рейтинг@Mail.ru
11:04 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/volodin-2064271987.html
Депутаты изменяют законы, если этого требует время, заявил Володин
РИА Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы, учитывая поручения президента РФ Владимира Путина, стараются вносить изменения в законодательство, если этого требует время и диктуют вызовы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы со своей стороны, учитывая ваши поручения, стараемся вносить изменения, если это требует время, если ставятся такие задачи и вызовы диктуют. Понимаем, что сегодня ситуация непростая, но если мы преодолеваем вызовы, мы становимся сильнее", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
