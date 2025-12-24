Депутаты изменяют законы, если этого требует время, заявил Володин

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы, учитывая поручения президента РФ Владимира Путина, стараются вносить изменения в законодательство, если этого требует время и диктуют вызовы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.