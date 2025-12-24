Рэперу Влади* грозит уголовное дело после двух штрафов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Признанному в РФ иностранным агентом рэперу Влади (Владислав Лешкевич)* после уже имеющихся у него двух административных штрафов за нарушение порядка деятельности иностранного агента грозит уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.

"Лешкевичу* грозит возбуждение уголовного дела. Согласно российскому законодательству, возбудить дело могут уже после первого административного штрафа по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента 19.34 КоАП РФ. Однако чаще всего уголовная ответственность наступает после второго штрафа", - сказал адвокат.

Таким образом, в отношении рэпера могут возбудить дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Первый штраф рэперу назначили в ноябре. Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что Лешкевич*, согласно протоколу об административном правонарушении, "осуществляя деятельность иностранного агента, не предъявил в адрес Минюста России заявление о включении в реестр в нарушение Федерального закона… "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Другой штраф Лешкевичу* назначили в декабре за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган.

В реестр иностранных агентов Влади* внесли в январе 2024 года. Он обратился в суд с иском к Минюсту, требуя снять с него данный статус, но получил отказ.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, в 2022 году рэпер принимал участие в митинге в Москве на Тверской улице. Помимо прочего, в январе 2025 года Влади совместно с другими лицами, внесенными в реестр иностранных агентов, принял участие в музыкальном фестивале за рубежом.

Также в постановлении суда об отказе Лешкевичу* в снятии статуса иноагента фигурирует последний альбом группы "Каста", вышедший в 2024 году. Согласно документам, речь идет об альбоме под названием "Новинки зарубежного рэпа", который Лешкевич презентовал совместно с другими участниками музыкальной группы.

Кроме того, в документах сообщается, что представители Минюста при рассмотрении иска рэпера в суде об оспаривании своего статуса уточняли, что Лешкевич*, как установлено их проверкой, осуществляет создание совместно с иностранными НКО и НПО материалов, распространяет сообщения иноагентов в своих соцсетях, "находится под иностранным влиянием".

В ведомстве также отмечали, что Лешкевич* распространял ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.