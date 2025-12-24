В Госдуме допустили увеличение страховки длинных вкладов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лимит страхования длинных вкладов в России могут увеличить до 10 миллионов рублей, дискуссия по увеличению будет в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я считаю, что такой ориентир 10 миллионов рублей. У нас уже есть средства, которые накоплены на эскроу-счетах, и другие средства, которые долго лежат и требуют больших сумм, чтобы реализовывать проект. 10 миллионов - такой ориентир. Я давно это предлагаю", - сказал он, отвечая на вопрос об увеличении страхового покрытия для долгосрочных вкладов.

Аксаков допустил, что в следующем году будет дискуссия по данному вопросу.

"Идут уже предложения, прежде всего, предложения по долгосрочным вложениям. Очевидно, мы нуждаемся в длинных деньгах, опираясь на которые, можно было бы в долгую кредитовать, инвестировать в разные проекты. Поэтому я уверен, что будут предложения, во-первых, к увеличению суммы, которая страхуется, а во-вторых, предложения, которые в налоговом плане стимулируют", - сказал депутат.

"Мы потеряем определенные суммы в виде налоговых отчислений, но при этом за счет инвестиций, за счет реализации проектов, привлекая длинные деньги, мы получим намного большие доходы. И государство от этого только выиграет", - подытожил он.