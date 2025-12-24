Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме допустили увеличение страховки длинных вкладов
01:49 24.12.2025
В Госдуме допустили увеличение страховки длинных вкладов
Лимит страхования длинных вкладов в России могут увеличить до 10 миллионов рублей, дискуссия по увеличению будет в следующем году, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 24.12.2025
2025
экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лимит страхования длинных вкладов в России могут увеличить до 10 миллионов рублей, дискуссия по увеличению будет в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я считаю, что такой ориентир 10 миллионов рублей. У нас уже есть средства, которые накоплены на эскроу-счетах, и другие средства, которые долго лежат и требуют больших сумм, чтобы реализовывать проект. 10 миллионов - такой ориентир. Я давно это предлагаю", - сказал он, отвечая на вопрос об увеличении страхового покрытия для долгосрочных вкладов.
Аксаков допустил, что в следующем году будет дискуссия по данному вопросу.
"Идут уже предложения, прежде всего, предложения по долгосрочным вложениям. Очевидно, мы нуждаемся в длинных деньгах, опираясь на которые, можно было бы в долгую кредитовать, инвестировать в разные проекты. Поэтому я уверен, что будут предложения, во-первых, к увеличению суммы, которая страхуется, а во-вторых, предложения, которые в налоговом плане стимулируют", - сказал депутат.
"Мы потеряем определенные суммы в виде налоговых отчислений, но при этом за счет инвестиций, за счет реализации проектов, привлекая длинные деньги, мы получим намного большие доходы. И государство от этого только выиграет", - подытожил он.
Ранее в декабре Минфин РФ предложил увеличить лимит страхового возмещения с 1,4 до 2 миллионов рублей по рублевым вкладам сроком более трех лет и по безотзывным вкладам от одного до трех лет.
