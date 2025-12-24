https://ria.ru/20251224/vino-2064427155.html
Эксперт призвала продвигать российское вино через небольшие винодельни
Эксперт призвала продвигать российское вино через небольшие винодельни - РИА Новости, 24.12.2025
Эксперт призвала продвигать российское вино через небольшие винодельни
Продвигать российское вино как внутри страны, так и за рубежом надо не только через крупные компании, но и через небольшие винодельни: именно они производят...
Эксперт призвала продвигать российское вино через небольшие винодельни
Орлова рассказала о важности небольших виноделен в продвижении российского вина
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Продвигать российское вино как внутри страны, так и за рубежом надо не только через крупные компании, но и через небольшие винодельни: именно они производят уникальное вино, которое сразу привлекает потребителя, заявила РИА Новости руководитель проекта маркетплейса авторских российских вин Vino.ru by Abrau Дарья Орлова.
"Продвигать российское вино как на внутреннем рынке, так и на зарубежных, надо не только через крупных игроков, но и через небольшие винодельни", - сказала она.
По этому пути шли все винодельческие государства, подчеркнула Орлова. "А Россию
по праву можно назвать винодельческой страной. Достаточно сказать, что у нас уже около 300 виноделен, которые появились лишь за последние 15 лет", - отметила она.
"Дело в том, что именно на небольших винодельнях производятся уникальные, авторские вина, которые сразу привлекают потребителя. Францию
, допустим, многие знают по бургундскому вину, так? Небольшие винодельни Бургундии
и прославляют этот регион" - заметила эксперт.
"В России также немало небольших виноделен, где производят высококачественное вино. Причем нередко из сортов винограда, который растет только в определенных терруарах - например, кокур или красностоп золотовский. Это наши автохтоны", - заключила она.