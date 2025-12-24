https://ria.ru/20251224/vilfand-2064276187.html
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве - РИА Новости, 24.12.2025
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве
Москву ожидает потепление до плюс одного градуса к концу рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.12.2025
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве к концу рабочей недели
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москву ожидает потепление до плюс одного градуса к концу рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Воздушные массы уже будут поступать не с севера, а с северо-востока, Ямала, с Новой Земли, как это было вчера и сегодня, а с северо-запада. А с северо-запада всегда теплый воздух, Атлантика, незамерзающий океан... Поэтому уже сегодня к вечеру температура повысится до минус пяти, минус шести градусов", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что еще во вторник температура в столице была на шесть градусов ниже нормы.
"В четверг уже даже оттепельная погода, минус один, минус шесть", - добавил синоптик.
Потепление продолжится и в пятницу, температура составит от минус двух до плюс одного градуса, сказал ученый.
"А затем очередное понижение температуры", - предупредил Вильфанд
