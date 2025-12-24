Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве - РИА Новости, 24.12.2025
11:09 24.12.2025
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве
Москву ожидает потепление до плюс одного градуса к концу рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.12.2025
общество, москва, россия, ямал, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, Ямал, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Остоженка в Москве
Прохожие на улице Остоженка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москву ожидает потепление до плюс одного градуса к концу рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Воздушные массы уже будут поступать не с севера, а с северо-востока, Ямала, с Новой Земли, как это было вчера и сегодня, а с северо-запада. А с северо-запада всегда теплый воздух, Атлантика, незамерзающий океан... Поэтому уже сегодня к вечеру температура повысится до минус пяти, минус шести градусов", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что еще во вторник температура в столице была на шесть градусов ниже нормы.
"В четверг уже даже оттепельная погода, минус один, минус шесть", - добавил синоптик.
Потепление продолжится и в пятницу, температура составит от минус двух до плюс одного градуса, сказал ученый.
"А затем очередное понижение температуры", - предупредил Вильфанд.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
Вчера, 07:49
 
