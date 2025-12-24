Имена 1,3 тысячи новгородских ветеранов ВОВ внесли в новую книгу памяти

"В нем опубликованы биографические сведения о 1381 ветеране - уроженцах и жителях Новгородской области, а также вновь выявленные или уточненные данные о 70 павших в период Великой Отечественной войны защитниках Отечества. В 22-м томе размещена биографическая информация о Героях Советского Союза, боевой и жизненный путь которых связан с новгородской землей", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Правительство уточнило, что разместили материалы, посвященные действиям 95-го гвардейского минометного полка в боях за деревню Белый Бор и село Лычково, а также подвигу экипажа бронеавтомобиля БА-10, экипаж которого смог на двое суток задержать наступление немцев у деревни Мясной Бор в марте 1942 года. В издании также представили выявленные в архивных документах и газетных публикациях сведения о восстановлении Чудовского района после освобождения от немецко-фашистских захватчиков, добавило правительство.