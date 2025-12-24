Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
23:21 24.12.2025
Имена 1,3 тысячи новгородских ветеранов ВОВ внесли в новую книгу памяти
Имена 1,3 тысячи новгородских ветеранов ВОВ внесли в новую книгу памяти - РИА Новости, 24.12.2025
Имена 1,3 тысячи новгородских ветеранов ВОВ внесли в новую книгу памяти
Имена более чем 1,3 тысячи новгородских ветеранов Великой Отечественной войны вошли в новый 22-й том издания "Солдаты Победы. Ветераны Великой Отечественной... РИА Новости, 24.12.2025
общество
новгородская область
чудовский район
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
новгородская область
чудовский район
москва
общество, новгородская область, чудовский район, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Новгородская область, Чудовский район, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Имена 1,3 тысячи новгородских ветеранов ВОВ внесли в новую книгу памяти

Имена более чем 1,3 тыс новгородских ветеранов вошли в 22-й том "Солдат Победы"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Имена более чем 1,3 тысячи новгородских ветеранов Великой Отечественной войны вошли в новый 22-й том издания "Солдаты Победы. Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным правительства Новгородской области, в среду в Государственном архиве новейшей истории Новгородской области состоялась презентация 22-го тома издания "Солдаты Победы. Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".
«
"В нем опубликованы биографические сведения о 1381 ветеране - уроженцах и жителях Новгородской области, а также вновь выявленные или уточненные данные о 70 павших в период Великой Отечественной войны защитниках Отечества. В 22-м томе размещена биографическая информация о Героях Советского Союза, боевой и жизненный путь которых связан с новгородской землей", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Правительство поделилось, что в издание включили наградные листы и письма Героя Советского Союза, уроженца Чудовского района Дмитрия Берлинского; биографические очерки посвящены судьбам участников войны, призванных из Москвы: Надежде Варыгиной, которая была политработником на Северо-Западном фронте, а также музыканту и пулеметчику 3-й Ленинградской партизанской бригады Алексею Гринчуку.
Правительство уточнило, что разместили материалы, посвященные действиям 95-го гвардейского минометного полка в боях за деревню Белый Бор и село Лычково, а также подвигу экипажа бронеавтомобиля БА-10, экипаж которого смог на двое суток задержать наступление немцев у деревни Мясной Бор в марте 1942 года. В издании также представили выявленные в архивных документах и газетных публикациях сведения о восстановлении Чудовского района после освобождения от немецко-фашистских захватчиков, добавило правительство.
По информации правительства, источниками стали архивные документы государственных архивов Новгородской области, Центрального архива Минобороны РФ, воспоминания ветеранов, сведения родственников участников Великой Отечественной войны, личные архивы.
Экземпляры 22-го тома поступят во все библиотеки Новгородской области, учреждения образования региона, электронную версию разместят в интернете, заключило правительство.
Новгородская область, Чудовский район, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
