Reuters узнал, как долго США будут блокировать экспорт венесуэльской нефти

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Белый дом приказал войскам США сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
"Анонимный чиновник заявил, что приказ Белого дома предписал американским войскам сосредоточиться почти исключительно на "карантине для венесуэльской нефти как минимум в течение следующих двух месяцев", - говорится в публикации.
Источник добавил, что хотя "военные варианты" по-прежнему существуют, основное внимание уделяется в первую очередь санкционному экономическому давлению на правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В Белом доме ожидают, что к концу января Венесуэла столкнется с "экономическим бедствием", если не согласится на "серьезные уступки" США.
Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.