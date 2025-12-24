Нефтяной танкер Kelly вернулся с грузом в Венесуэлу

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Нефтяной танкер Kelly, вышедший из Венесуэлы на прошлой неделе, вернулся с грузом в воды Боливарианской Республики, передает агентство Рейтер со ссылкой на ресурс Tankertrackers.com, отслеживающий передвижение танкеров.
Рейтер отмечает, что Kelly, как и захваченный ранее США Centuries, отходил из Венесуэлы в сопровождении военно-морского флота Боливарианской Республики. Теперь же танкер с грузом вернулся в воды Венесуэлы и находится рядом с портом Амуай.
Ранее газета New York Times писала, что Венесуэла ввела военный эскорт для перевозящих нефтепродукты судов.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.