Рейтинг@Mail.ru
Нефтяной танкер Kelly вернулся с грузом в Венесуэлу - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 24.12.2025 (обновлено: 05:47 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/venesuela-2064221531.html
Нефтяной танкер Kelly вернулся с грузом в Венесуэлу
Нефтяной танкер Kelly вернулся с грузом в Венесуэлу - РИА Новости, 24.12.2025
Нефтяной танкер Kelly вернулся с грузом в Венесуэлу
Нефтяной танкер Kelly, вышедший из Венесуэлы на прошлой неделе, вернулся с грузом в воды Боливарианской Республики, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T04:18:00+03:00
2025-12-24T05:47:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830669_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44110c4f72fdde7654b942fe25031613.jpg
https://ria.ru/20251217/maduro-2062526103.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063977685.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0783a3fe5885c2cab3ddd7115951427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, nbc
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, NBC
Нефтяной танкер Kelly вернулся с грузом в Венесуэлу

Вышедший из Венесуэлы нефтяной танкер вернулся в порт Амуай

© AP Photo / Ariana CubillosМорской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Нефтяной танкер Kelly, вышедший из Венесуэлы на прошлой неделе, вернулся с грузом в воды Боливарианской Республики, передает агентство Рейтер со ссылкой на ресурс Tankertrackers.com, отслеживающий передвижение танкеров.
"Огромный нефтяной танкер Kelly под флагом Панамы, который вышел из Венесуэлы с нефтью на прошлой неделе, вернулся в венесуэльские воды на фоне перехвата американцами все большего количества танкеров", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на ресурс.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США
17 декабря, 04:49
Рейтер отмечает, что Kelly, как и захваченный ранее США Centuries, отходил из Венесуэлы в сопровождении военно-морского флота Боливарианской Республики. Теперь же танкер с грузом вернулся в воды Венесуэлы и находится рядом с портом Амуай.
Ранее газета New York Times писала, что Венесуэла ввела военный эскорт для перевозящих нефтепродукты судов.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, заявил Трамп
Вчера, 01:44
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала