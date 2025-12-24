Посольство России в Венесуэле раскритиковало публикации об эвакуации

МЕХИКО, 24 дек - РИА Новости. Вброшенная агентством АР информация о якобы отъезде дипломатов РФ из Венесуэлы является конспирологией - все сотрудники посольства остаются в стране и продолжают выполнять свои функции в полном объеме, сообщили в российской дипмиссии.
"АР опубликовало "сенсационную новость" о некой "эвакуации семей сотрудников посольства России в Венесуэле" на основе информации, полученной от анонимного "офицера европейской разведки". Аргумент подкреплялся конспирологическими теориями о веренице машин с дипномерами у ворот загранучреждения и отсутствии людей, входящих в здание и выходящих из него", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского посольства.
В посольстве пояснили, что бетонировали главный въезд в здание, поэтому автомобили были припаркованы на улице. К настоящему моменту работы завершены, а все сотрудники находятся в стране и продолжают выполнять свои функции в полном объеме.
Ранее МИД России опроверг сообщение агентства АР о якобы начавшейся эвакуации российских дипломатов и членов их семей из Каракаса, назвав его ложью.