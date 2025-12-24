Почти восемь тысяч храмов УПЦ действуют на Украине

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Почти восемь тысяч храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) действуют на Украине, несмотря на гонения со стороны властей, сообщает в среду украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот".

По данным "Опендатабота", с каждым годом переходов общин канонической УПЦ под юрисдикцию раскольнической ПЦУ становится все меньше: в 2023 году зафиксировали 386 таких случаев, в 2024 - 191, а в 2025 - всего 157.