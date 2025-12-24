Рейтинг@Mail.ru
Почти восемь тысяч храмов УПЦ действуют на Украине
Религия
 
17:25 24.12.2025
Почти восемь тысяч храмов УПЦ действуют на Украине
Почти восемь тысяч храмов УПЦ действуют на Украине - РИА Новости, 24.12.2025
Почти восемь тысяч храмов УПЦ действуют на Украине
Почти восемь тысяч храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) действуют на Украине, несмотря на гонения со стороны властей, сообщает в среду... РИА Новости, 24.12.2025
религия
украина
закарпатская область
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
украина
закарпатская область
россия
Религия, Украина, Закарпатская область, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины
Почти восемь тысяч храмов УПЦ действуют на Украине

За четыре года ПЦУ захватила только 934 храма, 8 тысяч остаются привержены УПЦ

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Почти восемь тысяч храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) действуют на Украине, несмотря на гонения со стороны властей, сообщает в среду украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот".
"На Украине действуют 7 826 церквей (УПЦ – ред.). Больше всего их в Днепропетровской, Винницкой и Закарпатской областях. Только 934 религиозные общины официально перешли в Православную церковь Украины за почти 4 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Кировоградской области сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
23 декабря, 23:06
По данным "Опендатабота", с каждым годом переходов общин канонической УПЦ под юрисдикцию раскольнической ПЦУ становится все меньше: в 2023 году зафиксировали 386 таких случаев, в 2024 - 191, а в 2025 - всего 157.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе Княжичи Броварского района Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом
5 декабря, 17:19
 
РелигияУкраинаЗакарпатская областьРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности Украины
 
 
