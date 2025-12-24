Почти восемь тысяч храмов УПЦ действуют на Украине

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Почти восемь тысяч храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) действуют на Украине, несмотря на гонения со стороны властей, сообщает в среду украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот".
"На Украине действуют 7 826 церквей (УПЦ – ред.). Больше всего их в Днепропетровской, Винницкой и Закарпатской областях. Только 934 религиозные общины официально перешли в Православную церковь Украины за почти 4 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса.
В Кировоградской области сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
23 декабря, 23:06
По данным "Опендатабота", с каждым годом переходов общин канонической УПЦ под юрисдикцию раскольнической ПЦУ становится все меньше: в 2023 году зафиксировали 386 таких случаев, в 2024 - 191, а в 2025 - всего 157.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом
5 декабря, 17:19