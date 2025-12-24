Киев принудительно эвакуирует детей с подконтрольной ВСУ части ДНР

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Обязательная эвакуация детей объявлена в 19 населенных пунктах на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сообщил кабмин Украины.
"В связи с ситуацией безопасности принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из 19 населенных пунктов Донецкой области (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительственного портала.
По информации пресс-службы кабмина, также принято решение эвакуировать около 200 маломобильных людей из интернатных учреждений подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Министерство развития общин и территорий Украины в понедельник сообщало, что с июня из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
