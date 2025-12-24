Рейтинг@Mail.ru
Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга
23:26 24.12.2025
Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга
Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга - РИА Новости, 24.12.2025
Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга
Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга, обменяв ВВП-варранты суммой 2,63 миллиарда долларов на облигации нескольких серий с погашением в... РИА Новости, 24.12.2025
Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга

Минфин Украины: страна завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга

Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга, обменяв ВВП-варранты суммой 2,63 миллиарда долларов на облигации нескольких серий с погашением в 2030-м, 2032-м и 2034 годах, сообщили в министерстве финансов страны.
Минфин 18 декабря сообщал, что Украина договорилась с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации привязанного к ВВП долга.
"Украина завершила реструктуризацию ВВП-варрантов… Согласно условиям реструктуризации, ВВП-варранты на сумму 2,63 миллиарда долларов были обменяны на новые облигации серии C с погашением в 2032 году на общую сумму 3,497 миллиарда долларов, а также на облигации серии B с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму 16,9 миллиона долларов каждой серии. Все ВВП-варранты были аннулированы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.
В ведомстве отметили, что без этой реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025-2041 годах могли бы достичь от 6 до 20 миллиардов долларов.
Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Премьер Украины заявила о создании с США рабочей группы по экономике
12 декабря, 20:12
 
