МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга, обменяв ВВП-варранты суммой 2,63 миллиарда долларов на облигации нескольких серий с погашением в 2030-м, 2032-м и 2034 годах, сообщили в министерстве финансов страны.

Минфин 18 декабря сообщал, что Украина договорилась с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации привязанного к ВВП долга.

"Украина завершила реструктуризацию ВВП-варрантов… Согласно условиям реструктуризации, ВВП-варранты на сумму 2,63 миллиарда долларов были обменяны на новые облигации серии C с погашением в 2032 году на общую сумму 3,497 миллиарда долларов, а также на облигации серии B с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму 16,9 миллиона долларов каждой серии. Все ВВП-варранты были аннулированы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

В ведомстве отметили, что без этой реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025-2041 годах могли бы достичь от 6 до 20 миллиардов долларов.

Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".