Зима может стать тяжелой для украинцев, заявил постпред США при НАТО

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Зима может оказаться тяжелой для населения Украины из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Очевидно, что эта зима может быть очень суровой для украинцев из-за атак на их энергетическую инфраструктуру", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Ранее в среду гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сказал, что страна столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом и эта зима может стать самой тяжелой за время конфликта.
Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что в стране около 400 тысяч потребителей ежедневно остаются без электроснабжения.
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой 5-10 градусов тепла в квартирах и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.