Зима может стать тяжелой для украинцев, заявил постпред США при НАТО

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Зима может оказаться тяжелой для населения Украины из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Очевидно, что эта зима может быть очень суровой для украинцев из-за атак на их энергетическую инфраструктуру", - сказал он в эфире телеканала Fox News.