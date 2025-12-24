Рейтинг@Mail.ru
Зима может стать тяжелой для украинцев, заявил постпред США при НАТО - РИА Новости, 24.12.2025
23:07 24.12.2025
Зима может стать тяжелой для украинцев, заявил постпред США при НАТО
Зима может оказаться тяжелой для населения Украины из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 24.12.2025
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дтэк, нато, мирный план сша по украине, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, ДТЭК, НАТО, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Зима может оказаться тяжелой для населения Украины из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Очевидно, что эта зима может быть очень суровой для украинцев из-за атак на их энергетическую инфраструктуру", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры
18 декабря, 13:08
Ранее в среду гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сказал, что страна столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом и эта зима может стать самой тяжелой за время конфликта.
Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что в стране около 400 тысяч потребителей ежедневно остаются без электроснабжения.
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой 5-10 градусов тепла в квартирах и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта
Вчера, 11:01
 
