https://ria.ru/20251224/ukraina-2064475110.html
ГУР Украины открыто противостоит Генштабу ВСУ, считают силовики
ГУР Украины открыто противостоит Генштабу ВСУ, считают силовики - РИА Новости, 24.12.2025
ГУР Украины открыто противостоит Генштабу ВСУ, считают силовики
Главное управление разведки (ГУР) Украины стало открыто противостоять генштабу ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T23:04:00+03:00
2025-12-24T23:04:00+03:00
2025-12-24T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657925_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_6f82613e6245e97915e580f6106f3d01.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2063996232.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657530_0:0:2511:1883_1920x0_80_0_0_5e961215c8c5b7c6c3c13eee0728a4e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
ГУР Украины открыто противостоит Генштабу ВСУ, считают силовики
РИА Новости: силовики заявили, что ГУР Украины открыто противостоит генштабу ВСУ