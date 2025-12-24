Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 24.12.2025
ГУР Украины открыто противостоит Генштабу ВСУ, считают силовики
Главное управление разведки (ГУР) Украины стало открыто противостоять генштабу ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
украина
украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
ГУР Украины открыто противостоит Генштабу ВСУ, считают силовики

РИА Новости: силовики заявили, что ГУР Украины открыто противостоит генштабу ВСУ

Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) Украины стало открыто противостоять генштабу ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подтверждением этому, по словам собеседника агентства, может служить демарш во вторник работающего на ГУР с резкой критикой украинского генштаба.
"И не просто с критикой, а с обвинениями во лжи", - сказал агентству представитель силовых структур.
Собеседник агентства обратил внимание, что риторика аналитиков ГУР похожа на ту, с которой выступает скандально известная народный депутат Марьяна Безуглая.
"Она также славится частыми выпадами в адрес украинского военного командования и лично в адрес главкома (ВСУ) Александра Сырского", - напомнил представитель силовых структур.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
