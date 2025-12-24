https://ria.ru/20251224/ukraina-2064474438.html
Наибольшее количество убитых военных за неделю были из Полтавской области
Наибольшее количество убитых военных за неделю были из Полтавской области - РИА Новости, 24.12.2025
Наибольшее количество убитых военных за неделю были из Полтавской области
Наибольшее количество ликвидированных за прошедшую неделю украинских военных были из Полтавской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:56:00+03:00
2025-12-24T22:56:00+03:00
2025-12-24T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
полтавская область
украина
РИА Новости: Полтавская область стала лидером по погибшим мобилизованных