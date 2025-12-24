Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 24.12.2025 (обновлено: 23:53 24.12.2025)
Наибольшее количество убитых военных за неделю были из Полтавской области
Наибольшее количество ликвидированных за прошедшую неделю украинских военных были из Полтавской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.12.2025
Наибольшее количество убитых военных за неделю были из Полтавской области

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наибольшее количество ликвидированных за прошедшую неделю украинских военных были из Полтавской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Полтава лидер среди потерь за неделю. СМИ Полтавской области отчитались о количестве убитых жителей области за неделю", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мобилизованных из этого региона погибло больше всех даже по официальной статистике, которую киевский режим занижает.
