Наибольшее количество убитых военных за неделю были из Полтавской области

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наибольшее количество ликвидированных за прошедшую неделю украинских военных были из Полтавской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, мобилизованных из этого региона погибло больше всех даже по официальной статистике, которую киевский режим занижает.