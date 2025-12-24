Рейтинг@Mail.ru
В ТЦК надели на молодого украинца наручники, чтобы он подписал контракт - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 24.12.2025 (обновлено: 22:46 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064472834.html
В ТЦК надели на молодого украинца наручники, чтобы он подписал контракт
В ТЦК надели на молодого украинца наручники, чтобы он подписал контракт - РИА Новости, 24.12.2025
В ТЦК надели на молодого украинца наручники, чтобы он подписал контракт
Сотрудники украинского военкомата вынуждали 21-летнего украинца подписать контракт с ВСУ, заковав его в наручники, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:40:00+03:00
2025-12-24T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джейк салливан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064470841.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
В ТЦК надели на молодого украинца наручники, чтобы он подписал контракт

РИА Новости: в ТЦК надели на украинца наручники и заставили подписать контракт

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата вынуждали 21-летнего украинца подписать контракт с ВСУ, заковав его в наручники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Украинские правозащитники сообщают о принудительной мобилизации 21-летнего гражданина Украины, которого заковали в наручники и вынуждали подписать контракт", - сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский ранее объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
На фоне набора в ВСУ по "молодежному" контракту минобороны страны и отдельные военкоматы публиковали агитационные материалы, рассчитанные на младшую возрастную категорию. Так, Сумской областной военкомат сравнил службу в ВСУ с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Зеленским один миллион гривен (24 тысячи долларов). Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр или получить миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
На Украине отца четырех маленьких детей отправили в штурмовой полк
Вчера, 22:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала