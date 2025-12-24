На фоне набора в ВСУ по "молодежному" контракту минобороны страны и отдельные военкоматы публиковали агитационные материалы, рассчитанные на младшую возрастную категорию. Так, Сумской областной военкомат сравнил службу в ВСУ с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Зеленским один миллион гривен (24 тысячи долларов). Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр или получить миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре.