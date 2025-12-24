Рейтинг@Mail.ru
На Украине отца четырех маленьких детей отправили в штурмовой полк - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 24.12.2025
На Украине отца четырех маленьких детей отправили в штурмовой полк
На Украине отца четырех маленьких детей отправили в штурмовой полк - РИА Новости, 24.12.2025
На Украине отца четырех маленьких детей отправили в штурмовой полк
Сотрудники украинского военкомата принудительно мобилизовали отца четырех несовершеннолетних детей и отправили его в штурмовой полк "Скала", несмотря на... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине отца четырех маленьких детей отправили в штурмовой полк

РИА Новости: на Украине отца 4 детей отправили в штурмовой полк ВСУ "Скала"

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата принудительно мобилизовали отца четырех несовершеннолетних детей и отправили его в штурмовой полк "Скала", несмотря на положенную по закону отсрочку, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В Камянском "бусифицировали" (мобилизовали - ред.) отца четырех несовершеннолетних детей. Его отправили в 425 штурмовой полк "Скала", несмотря на то, что украинское законодательство дает право на отсрочку тем, у кого три и более несовершеннолетних детей", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
