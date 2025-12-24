МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинцы стали все чаще оказывать сопротивление сотрудникам военкоматов и вставать на защиту принудительно мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С ростом количества потерь растут и зверства ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), а вместе с этим сопротивление граждан Украины беззаконию людоловов. Все чаще в сети можно увидеть кадры, когда жители встают на защиту людей, которых ТЦК хочет насильно "бусифицировать", - сказал собеседник агентства.
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
16 декабря, 05:58
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.