Украинцы все чаще отбивают у ТЦК мобилизованных, сообщают силовики - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 24.12.2025
Украинцы все чаще отбивают у ТЦК мобилизованных, сообщают силовики
Украинцы все чаще отбивают у ТЦК мобилизованных, сообщают силовики - РИА Новости, 24.12.2025
Украинцы все чаще отбивают у ТЦК мобилизованных, сообщают силовики
Украинцы стали все чаще оказывать сопротивление сотрудникам военкоматов и вставать на защиту принудительно мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинцы все чаще отбивают у ТЦК мобилизованных, сообщают силовики

РИА Новости: украинцы стали чаще оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинцы стали все чаще оказывать сопротивление сотрудникам военкоматов и вставать на защиту принудительно мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С ростом количества потерь растут и зверства ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), а вместе с этим сопротивление граждан Украины беззаконию людоловов. Все чаще в сети можно увидеть кадры, когда жители встают на защиту людей, которых ТЦК хочет насильно "бусифицировать", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
