ТЦК мобилизовали украинца после посещения дочки в больнице, сообщил пленный

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мобилизованный боевик 25-й бригады ВСУ, добровольно сдавшийся в плен бойцам ВС РФ в Мирнограде в ДНР, рассказал РИА Новости, как его избили и насильно мобилизовали шесть сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) по дороге домой из больницы, где находилась его мама и четырехлетняя дочь.

"Ходил я в больницу до мамы, у меня и дочка маленькая - 4 годика. Принес им сладости, понес. Шел обратно домой. Вечером в автобус встал возле меня, я по тропинке шел - 6 человек выпрыгнуло (сотрудники ТЦК – ред.), побили по голове, газовым баллончиком в глаза лили… Я уже проснулся в военкомате", - сказал пленный.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.