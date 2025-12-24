https://ria.ru/20251224/ukraina-2064467527.html
ТЦК мобилизовали украинца после посещения дочки в больнице, сообщил пленный
Мобилизованный боевик 25-й бригады ВСУ, добровольно сдавшийся в плен бойцам ВС РФ в Мирнограде в ДНР, рассказал РИА Новости, как его избили и насильно...
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мобилизованный боевик 25-й бригады ВСУ, добровольно сдавшийся в плен бойцам ВС РФ в Мирнограде в ДНР, рассказал РИА Новости, как его избили и насильно мобилизовали шесть сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) по дороге домой из больницы, где находилась его мама и четырехлетняя дочь.
"Ходил я в больницу до мамы, у меня и дочка маленькая - 4 годика. Принес им сладости, понес. Шел обратно домой. Вечером в автобус встал возле меня, я по тропинке шел - 6 человек выпрыгнуло (сотрудники ТЦК – ред.), побили по голове, газовым баллончиком в глаза лили… Я уже проснулся в военкомате", - сказал пленный.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.