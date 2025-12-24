Рейтинг@Mail.ru
ТЦК мобилизовали украинца после посещения дочки в больнице, сообщил пленный - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 24.12.2025
ТЦК мобилизовали украинца после посещения дочки в больнице, сообщил пленный
ТЦК мобилизовали украинца после посещения дочки в больнице, сообщил пленный
Мобилизованный боевик 25-й бригады ВСУ, добровольно сдавшийся в плен бойцам ВС РФ в Мирнограде в ДНР, рассказал РИА Новости, как его избили и насильно... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
верховная рада украины
украина
донецкая народная республика
ТЦК мобилизовали украинца после посещения дочки в больнице, сообщил пленный

РИА Новости: ТЦК мобилизовали украинца после посещения матери и дочки в больнице

© СоцсетиСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Соцсети
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мобилизованный боевик 25-й бригады ВСУ, добровольно сдавшийся в плен бойцам ВС РФ в Мирнограде в ДНР, рассказал РИА Новости, как его избили и насильно мобилизовали шесть сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) по дороге домой из больницы, где находилась его мама и четырехлетняя дочь.
"Ходил я в больницу до мамы, у меня и дочка маленькая - 4 годика. Принес им сладости, понес. Шел обратно домой. Вечером в автобус встал возле меня, я по тропинке шел - 6 человек выпрыгнуло (сотрудники ТЦК – ред.), побили по голове, газовым баллончиком в глаза лили… Я уже проснулся в военкомате", - сказал пленный.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Конотопе мобилизовали почти всех водителей, сообщили силовики
20 декабря, 21:04
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Убийство сотрудника ТЦК - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Жители Николаева застрелили сотрудника ТЦК
16 декабря, 02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВерховная Рада Украины
 
 
