В ТЦК мобилизованному сообщили, что он идет на мясо, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) после насильственной мобилизации украинца перед отправкой на фронт сообщили, что он идет "на мясо", рассказал РИА Новости пленный мобилизованный пленный боевик 25-й бригады ВСУ Хорват Эмиль.

Ранее пленный боевик 25-й бригады ВСУ Хорват Эмиль рассказал РИА Новости, что был избит и насильно мобилизован шестью сотрудниками ТЦК по дороге домой из больницы, где находилась его мать и четырехлетняя дочь. Позже он добровольно сдался в плен бойцам ВС РФ в Мирнограде в ДНР

"Утром встал (после насильной мобилизации – ред.), военный билет был у меня уже готов. Они (ТЦК -ред.) сказали: "Идешь ты тупо на мясо", - сказал пленный.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.