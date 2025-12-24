Рейтинг@Mail.ru
В ТЦК мобилизованному сообщили, что он идет на мясо, рассказал пленный - РИА Новости, 24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 24.12.2025
В ТЦК мобилизованному сообщили, что он идет на мясо, рассказал пленный
В ТЦК мобилизованному сообщили, что он идет на мясо, рассказал пленный
Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) после насильственной мобилизации украинца перед отправкой на фронт... РИА Новости, 24.12.2025
В ТЦК мобилизованному сообщили, что он идет на мясо, рассказал пленный

РИА Новости: ТЦК сообщил мобилизованному, что он тупо идет на мясо

© Фото : Одесский горсоветСотрудник ТЦК
Сотрудник ТЦК - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник ТЦК . Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) после насильственной мобилизации украинца перед отправкой на фронт сообщили, что он идет "на мясо", рассказал РИА Новости пленный мобилизованный пленный боевик 25-й бригады ВСУ Хорват Эмиль.
Ранее пленный боевик 25-й бригады ВСУ Хорват Эмиль рассказал РИА Новости, что был избит и насильно мобилизован шестью сотрудниками ТЦК по дороге домой из больницы, где находилась его мать и четырехлетняя дочь. Позже он добровольно сдался в плен бойцам ВС РФ в Мирнограде в ДНР.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
16 декабря, 05:58
"Утром встал (после насильной мобилизации – ред.), военный билет был у меня уже готов. Они (ТЦК -ред.) сказали: "Идешь ты тупо на мясо", - сказал пленный.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за катастрофы на Украине
Вчера, 01:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВерховная Рада Украины
 
 
