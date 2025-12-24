Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какая формулировка позволит Зеленскому затягивать выборы - РИА Новости, 24.12.2025
21:18 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064466072.html
Эксперт рассказал, какая формулировка позволит Зеленскому затягивать выборы
Эксперт рассказал, какая формулировка позволит Зеленскому затягивать выборы - РИА Новости, 24.12.2025
Эксперт рассказал, какая формулировка позволит Зеленскому затягивать выборы
Формулировка о проведении выборов "как можно скорее" в плане по Украине, опубликованном украинскими СМИ, может предполагать долгие сроки подготовки, такое... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T21:18:00+03:00
2025-12-24T21:18:00+03:00
Эксперт рассал, какая формулировка позволит Зеленскому затягивать выборы

РИА Новости: Коваленко считает, что Зеленский может затягивать выборы долго

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Формулировка о проведении выборов "как можно скорее" в плане по Украине, опубликованном украинскими СМИ, может предполагать долгие сроки подготовки, такое мнение высказал РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко.
В среду украинские СМИ сообщили, что Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.
"По мере возможности (проведение выборов – ред.) — это абсолютно не юридическое понятие. Это может быть и пять, и 10, и 100 лет, по мере возможности, так как Зеленский уже полтора года нелегитимный президент. Ничего не помешает еще 10 лет готовить эти выборы", - сказал Коваленко.
По мнению эксперта, проведение честных демократических выборов абсолютно невозможно, поскольку далеко не всем гражданам Украины будет предоставлена возможность отдать свой голос.
"Если половина народа страны находится за границей, и Зеленский уже сказал, что не собирается делать так, чтобы те 10 миллионов, которые находятся в Российской Федерации, голосовали, то, естественно, о какой демократической процедуре (проведения выборов – ред.) может идти речь", - отметил он.
По мнению политолога и участника движения "Другая Украина" Василия Вакарова, именно США играют ключевую роль в переговорах по урегулированию на Украине, так как они хотят добиться реальных подписанных документов. Однако он считает, что с нынешней киевской властью это маловероятно.
"Они (США – ред.) требуют провести выборы (на Украине – ред.). Суета в Киеве вокруг выборов — это только начало того, что называется получение легитимной власти, которая может подписать документы (по мирному урегулированию – ред.). Поэтому это такая очень-очень далекая перспектива (подписания мирного соглашения – ред.)", - заключил эксперт.
