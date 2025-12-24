Эксперт рассказал, какая формулировка позволит Зеленскому затягивать выборы

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Формулировка о проведении выборов "как можно скорее" в плане по Украине, опубликованном украинскими СМИ, может предполагать долгие сроки подготовки, такое мнение высказал РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко.

В среду украинские СМИ сообщили, что Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.

"По мере возможности (проведение выборов – ред.) — это абсолютно не юридическое понятие. Это может быть и пять, и 10, и 100 лет, по мере возможности, так как Зеленский уже полтора года нелегитимный президент. Ничего не помешает еще 10 лет готовить эти выборы", - сказал Коваленко.

По мнению эксперта, проведение честных демократических выборов абсолютно невозможно, поскольку далеко не всем гражданам Украины будет предоставлена возможность отдать свой голос.

"Если половина народа страны находится за границей, и Зеленский уже сказал, что не собирается делать так, чтобы те 10 миллионов, которые находятся в Российской Федерации, голосовали, то, естественно, о какой демократической процедуре (проведения выборов – ред.) может идти речь", - отметил он.

По мнению политолога и участника движения "Другая Украина" Василия Вакарова, именно США играют ключевую роль в переговорах по урегулированию на Украине, так как они хотят добиться реальных подписанных документов. Однако он считает, что с нынешней киевской властью это маловероятно.