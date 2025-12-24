Зеленский готов вывести войска с Донбасса, сообщает WP

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса для создания демилитаризованной зоны, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
"Он (проект плана - ред.) предполагает, что он (Зеленский - ред.) готов вывести войска из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны", - говорится в публикации.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.