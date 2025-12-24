Рейтинг@Mail.ru
Зеленский готов вывести войска с Донбасса, сообщает WP - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 24.12.2025 (обновлено: 19:47 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064456540.html
Зеленский готов вывести войска с Донбасса, сообщает WP
Зеленский готов вывести войска с Донбасса, сообщает WP - РИА Новости, 24.12.2025
Зеленский готов вывести войска с Донбасса, сообщает WP
Владимир Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса для создания демилитаризованной зоны, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на предложенный... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:46:00+03:00
2025-12-24T19:47:00+03:00
в мире
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_0:150:1618:1060_1920x0_80_0_0_521d044b83101dbe81be1acbc5401412.jpg
https://ria.ru/20251224/referendum-2064294125.html
https://ria.ru/20251224/zelenskij-2064336627.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_50:0:1487:1078_1920x0_80_0_0_363c8d9c41f822b6bfdb5cc9a05ec1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, запорожская аэс, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский готов вывести войска с Донбасса, сообщает WP

WP: Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса для создания демилитаризованной зоны

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса для создания демилитаризованной зоны, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Киев согласится на СЭЗ в Донбассе только путем референдума, пишут СМИ
Вчера, 11:41
"Он (проект плана - ред.) предполагает, что он (Зеленский - ред.) готов вывести войска из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны", - говорится в публикации.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский попросил о прекращении огня для проведения референдума
Вчера, 14:01
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала