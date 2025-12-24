https://ria.ru/20251224/ukraina-2064395733.html
В Черниговской области повредили энергообъект
В Черниговской области повредили энергообъект - РИА Новости, 24.12.2025
В Черниговской области повредили энергообъект
Важный энергообъект поврежден в Черниговской области на севере Украины, без электроснабжения остались десятки тысяч абонентов, сообщили в компании... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
черниговский район
В Черниговской области повредили энергообъект
В Черниговской области на севере Украины повредили энергообъект