На Украине 7 января будут праздновать День программиста, сообщили в Раде
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
15:31 24.12.2025 (обновлено: 15:34 24.12.2025)
На Украине 7 января будут праздновать День программиста, сообщили в Раде
На Украине 7 января будут праздновать День программиста, сообщили в Раде
На Украине 7 января будут праздновать День программиста, сообщили в Раде

Гончаренко: 7 января вместо Рождества будут праздновать День программиста

© AP Photo / Felipe DanaРождественская ель в Киеве
Рождественская ель в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Рождественская ель в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в среду сообщил, что кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста.
Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января
23 декабря, 13:08
"На Украине появится еще один профессиональный праздник – день программиста. Праздновать его будут 7 января. Сегодня кабмин согласовал этот указ Зеленского", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Рождество Христово празднуют в ночь на 25 декабря конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календарей: католики, большая часть протестантов (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также ряд православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют дважды - и по Юлианскому, и по Новоюлианскому календарям. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, - а также афонские монастыри и некоторые протестанты, живут по Юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Рождественские вертепы в московских храмах - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками
Вчера, 04:51
 
РелигияВ миреУкраинаРоссияАмерикаАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
