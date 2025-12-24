На Украине 7 января будут праздновать День программиста, сообщили в Раде

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в среду сообщил, что кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста.
"На Украине появится еще один профессиональный праздник – день программиста. Праздновать его будут 7 января. Сегодня кабмин согласовал этот указ Зеленского", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Рождество Христово празднуют в ночь на 25 декабря конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календарей: католики, большая часть протестантов (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также ряд православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют дважды - и по Юлианскому, и по Новоюлианскому календарям. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, - а также афонские монастыри и некоторые протестанты, живут по Юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.
* Внесен в список террористов и экстремистов