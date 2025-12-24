https://ria.ru/20251224/ukraina-2064365482.html
Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде
Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде - РИА Новости, 24.12.2025
Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде
Депутат Рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в попытке провести президентские выборы на Украине на выгодных ему условиях, чтобы удержаться во... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:05:00+03:00
2025-12-24T15:05:00+03:00
2025-12-24T15:05:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
дело миндича
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
https://ria.ru/20251224/zelenskij-2064336627.html
https://ria.ru/20251220/peskov-2063558641.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_b2ceb746b0e5d72dd4564e446fe7875e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дело миндича, верховная рада украины, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дело Миндича, Верховная Рада Украины, Дональд Трамп
Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде
Железняк: Зеленский хочет провести выборы с ограничениями военного положения
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в попытке провести президентские выборы на Украине на выгодных ему условиях, чтобы удержаться во власти.
Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что Зеленский
представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.
"Он (Зеленский - ред.) хочет быстро провести именно президентские выборы сразу после заключения соглашений (об урегулировании конфликта - ред.), но так, чтобы оставались почти все ограничения военного положения. Напомню, там и ограничения на собрания и свободу слова, а потом уже их снять? Ну "гениально", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Выборы президента на Украине
в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады
.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа
о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.