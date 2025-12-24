Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в попытке провести президентские выборы на Украине на выгодных ему условиях, чтобы удержаться во власти.

Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.

"Он (Зеленский - ред.) хочет быстро провести именно президентские выборы сразу после заключения соглашений (об урегулировании конфликта - ред.), но так, чтобы оставались почти все ограничения военного положения. Напомню, там и ограничения на собрания и свободу слова, а потом уже их снять? Ну "гениально", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.