Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде - РИА Новости, 24.12.2025
15:05 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064365482.html
Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде
Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде - РИА Новости, 24.12.2025
Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде
Депутат Рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в попытке провести президентские выборы на Украине на выгодных ему условиях, чтобы удержаться во... РИА Новости, 24.12.2025
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дело миндича, верховная рада украины, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дело Миндича, Верховная Рада Украины, Дональд Трамп
Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде

Железняк: Зеленский хочет провести выборы с ограничениями военного положения

Верховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в попытке провести президентские выборы на Украине на выгодных ему условиях, чтобы удержаться во власти.
Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский попросил о прекращении огня для проведения референдума
Вчера, 14:01
"Он (Зеленский - ред.) хочет быстро провести именно президентские выборы сразу после заключения соглашений (об урегулировании конфликта - ред.), но так, чтобы оставались почти все ограничения военного положения. Напомню, там и ограничения на собрания и свободу слова, а потом уже их снять? Ну "гениально", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
20 декабря, 19:40
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
20 декабря, 19:40
 
